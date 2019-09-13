Собчак показала первое фото в свадебном платье

Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, показала первое фото в свадебном платье.

«Мне кажется, я готова к главному Дню», — подписала она снимок, на котором стоит перед зеркалом спиной к камере.

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На невесте — белое платье с открытой спиной. На голове — длинная вуаль.

Ранее СМИ опубликовали видео со свадебным платьем, сообщив, что это — тот самый наряд, который выбрала Ксения. Но это ли платье израильского бренда Galia скрывается под фатой, узнаем позже.

Отметим, что Собчак получила наряд по бартеру от компании Bosco.

Напомним, что на свадьбу Богомолов и Собчак пригласили 300 гостей, а также составили список дорогих подарков.

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