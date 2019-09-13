- 12:58 Требовала интервью с Вышинским: украинский журналист Цимбалюк схлестнулся со спикером МИД РФ Захаровой
- 12:54 Начался отек мозга: Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии оказалась в реанимации
- 12:50 Порошенко побывал на допросе в Госбюро расследований
- 12:47 Доллар подешевел до рекордного уровня: что будет с курсом валют дальше
- 12:44 Птицефабрика МХП под руководством Игоря Лещенко получила «золото» Национального бизнес-рейтинга «Лидер года 2018»
- 12:30 Ксения Собчак неожиданно перенесла место свадьбы: первые подробности
- 12:26 «В морду за все мои страдания»: сестра Сенцова раскрыла неожиданные подробности встречи с ним
- 12:17 Китайская Несси: в реке засняли загадочное трехметровое чудовище
- 12:14 "Слуги народа" передумали наказывать Геращенко за "зеленых человечков"
- 12:11 Собчак показала первое фото в свадебном платье
- 12:10 Готовьте зонты и теплые вещи: синоптик дала прогноз погоды на выходные
- 12:04 Свитолина отметила прошедший день рождения тяжелейшей победой над уроженкой Москвы
Собчак показала первое фото в свадебном платье
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, показала первое фото в свадебном платье.
«Мне кажется, я готова к главному Дню», — подписала она снимок, на котором стоит перед зеркалом спиной к камере.
Читайте также: Ксения Собчак показала «обручальные» браслеты
На невесте — белое платье с открытой спиной. На голове — длинная вуаль.
Ранее СМИ опубликовали видео со свадебным платьем, сообщив, что это — тот самый наряд, который выбрала Ксения. Но это ли платье израильского бренда Galia скрывается под фатой, узнаем позже.
Отметим, что Собчак получила наряд по бартеру от компании Bosco.
Напомним, что на свадьбу Богомолов и Собчак пригласили 300 гостей, а также составили список дорогих подарков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...