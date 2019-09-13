Свадьба Собчак и Богомолова: невеста показала «обручальные» браслеты (фото)

Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая в пятницу, 13 сентября, выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, показала «обручальные» браслеты.

«К + К = Любовь», — написала невеста. Это же написано и на браслетах, которые надели на руки Константин и Ксения.

Кстати, на фото на Собчак белый наряд с длинными. Возможно, влюбленные решили обменяться клятвами утром, пока не пришли гости.

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Отметим, что ранее Ксения демонстрировала другой свадебный наряд от Galia Lahav — более открытый. Но она также отмечала, что хочет венчаться с Богомоловым, а платье с длинными рукавами очень подходит для церковного обряда.

Также напомним, что сама свадьба состоится вечером. Жених и невеста пригласили 300 гостей (среди них — бывшая жена Богомолова), заказали подарки, а Константин даже похудел на 18 килограммов.

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