Шоу-бизнес

Священный союз: в сеть слили приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова (видео)

В сеть слили приглашение на свадьбу российской телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Пара подошла к приглашению с юмором и разослала гостям (а их будет 300) короткий ролик.

На видео на желтом фоне изображены солнце и глаз в руках «рабочего и колхозницы». Потом появляется надпись: «Священный союз. Пятница 13».

«К и К приглашают вас на семейное торжество по случаю своей свадьбы. Ждем вас 13 сентября в 18:30 в Bosco Cafe, что в Петровском пассаже. Dress Code: одевайтесь со вкусом. Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого», — говорится в приглашении.

Влюбленные также намекнули гостям, что хотели бы получить в подарок пять банных халатов и полотенца известных брендов, а также диван и комод.

Напомним, что сама свадьба, по слухам, будет очень помпезной. Кстати, Собчак и Богомолов расплатились за торжество рекламой, а еще они планируют хорошо заработать, продав право на съемку свадьбы телеканалам.

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