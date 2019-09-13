Украина

Ежегодно среди мощных и успешных компаний Украины эксперты выбирают тех, кто показал наиболее значимые результаты. 22 августа текущего года победители Национального бизнес-рейтинга (представительство Международного союза национальных бизнес-рейтингов) были официально названы в Торгово-промышленной палате Украины в Киеве.

Золото этого престижного рейтинга получило ООО «Винницкая птицефабрика», исполнительным директором которой является хорошо известный черкасчанам Игорь Лещенко (на фото) — спортсмен, патриот, бизнесмен, борец за охрану окружающей среды, а с лета этого года — заместитель председателя правления агроиндустриального холдинга МХП по корпоративной и социальной ответственности.

Напомним, именно в Черкассах начался его путь к общенациональному признанию. Получив образование в государственном педагогическом институте, Лещенко закончил Национальную академию Службы безопасности Украины (специальность — юрист-правовед). Проходил службу в Управлении СБУ в Черкасской области. Мастер спорта международного класса (четырехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа) и абсолютный чемпион Украины и Европы в этой дисциплине. Уже в наше время активно включился в поддержку Вооруженных Сил Украины — посещал украинских воинов, доставлял им гуманитарные грузы и необходимое оборудование. Награжден орденом «Патриот Украины» за безупречное служение Украине, внесен в Книгу Почета «Твои имена, Украина».

Именно системный подход Лещенко к управлению сделал возглавляемое им предприятие наиболее успешным бизнесом в Украине по КВЭД 0147 «Разведение домашней птицы».

«Винницкая птицефабрика» вошла в список лучших в своей сфере деятельности предприятий. Получила «золото» среди субъектов хозяйствования Украины в номинации «Деловая активность» и «золото» среди субъектов хозяйствования Винницкой области по сумме мест сразу в четырех номинациях финансово-хозяйственной деятельности.

Напомним, в прошлом году предприятие значительно нарастило выпуск готовой продукции и подтвердило свой статус крупнейшего производителя мяса птицы в Украине и Европе. Этого удалось достичь благодаря профессионализму главы Винницкой птицефабрики, который не только наладил бизнес-процессы, но и сумел должным образом мотивировать сотрудников.

Во время торжественной церемонии в столице председатель оргкомитета Национального бизнес-рейтинга И. Литвинов выразил искреннее уважение ООО «Винницкая птицефабрика» и ее руководителю Игорю Лещенко как руководителю успешного предприятия, способного достигать высоких результатов.

«В прошлом году мы запустили вторую очередь перерабатывающего комплекса птицефабрики. Мы шли к этому три года, и наконец новое производство заработало. Это и есть наше самое большое достижение 2018 года. Когда вторая очередь заработает на полную мощность, производство продукции возрастет вдвое, а это, соответственно, новые рабочие места для виннитчан, увеличение отчислений в бюджеты различных уровней, рост социальной ответственности предприятия и содействие развитию местных общин», — сказал Игорь Лещенко.

Также он отметил, что это победа всего шеститысячного коллектива птицефабрики, входящей в состав МХП.

За награду «Лидер ГОДА 2018» боролись 50 самых мощных компаний Украины. По данным оргкомитета Национального бизнес-рейтинга, в целом исследование проходило среди более чем 315 тысяч предприятий Украины. В топ-перечень попали только самые эффективные, ориентированные на клиентов, партнеров, инвесторов.

Игорь Лещенко

Выбирая победителей, жюри акцентировало внимание на реальных достижениях номинантов в 2018 году. Ведь цель конкурса — определение ведущих предприятий в различных отраслях с целью популяризации успеха в сфере бизнеса, формирования и развития добросовестной конкуренции.

Напомним, птицефабрика считается бюджетообразующим предприятием. С выходом на полную мощность компания может стать крупнейшей в мире — годовой выпуск готовой продукции предприятия составит более 500 тысяч тонн. Сейчас птицефабрика производит 300 тысяч тонн мяса птицы в год.

Компания ведет активную социальную политику в населенных пунктах, где расположены ее производственные мощности. В прошлом году на благотворительность и социальные проекты в городе Ладыжин и селах Тростянецкого, Тульчинского и Немировского районов направлено около 53 миллионов гривен. В апреле этого года предприятие было признано лучшим в номинации «Корпоративная благотворительность"и получило награду «Оскар добра», а МХП стал лидером благотворительности и корпоративной социальной ответственности в масштабах страны.

За активную жизненную позицию и социальную деятельность Игорь Лещенко был избран депутатом областного совета от Ладыжина. Он член постоянной комиссии по вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального использования недр.

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