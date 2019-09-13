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Причина роспуска ЦИК — проведение референдума о легализации новых соглашений по Донбассу, — Березовец
Политический эксперт Тарас Березовец в Facebook прокомментировал решение Верховной Рады, которая по предложению президента Зеленского голосами 341 нардепа отправила в отставку Центризбирком. Данная структура была избрана ровно год назад на 7 лет, провела ряд избирательных кампаний, в том числе выборы президента, Верховной Рады и в местные органы власти. Однако президент Зеленский назвал работу комиссии предвзятой. Тарас Березовец опубликовал свою версию данного решения.
«В Раде оформилась коалиция Зеленского, Медведчука и Коломойского, — написал эксперт. - Символично, что в этот самый момент Владимир Зеленский рассказывал гостям форума YES о счастье. Счастье Владимира уже близко. Неважно, Владимира Александровича или Владимира Владимировича. Настоящая причина роспуска ЦИК — проведение референдума о легализации новых соглашений по Донбассу, которые оформят как волеизъявление народа Украины и выборов в ОРДЛО. Этот состав ЦИК на такое бы не пошел, потому его снесли. Все всем очевидно и никто не скрывает. Не переключайтесь».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Зеленский на ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии цитировал собственного сына и призывал к реформам в стране.
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