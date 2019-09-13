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Такое не предусмотрено: Пушилина жестко осадили за желание включить оккупированный Донбасс в состав России
В России в очередной раз подтвердили, что оккупированные территории Донбасса не нужны в составе Российской Федерации — Кремлю они выгодны в качестве территорий с «особым статусом» в составе Украины, что серьезно скажется на евроатлантических и евроинтеграционных планах нашей страны.
Так, главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин, будучи в Москве, заявил, что «республика» была бы не прочь войти в состав России на правах «федерального округа». В ответ на очередные «хотелки» Пушилина член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что это пока «не актуально» и вспомнил о Минских соглашениях: «На официальном уровне Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса республик Донбасса, амнистии, сохранения вооруженных формирований (милиции), наличии прямых контактов и связей с Россией для „ДНР“ и „ЛНР“ — они остаются частью Украины. Такова сегодня ситуация».
Эксклюзивный материал с комментариями экспертов по ситуации с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей «Путин поставил Западу ультиматум: генерал рассказал, почему Россия настаивает на «формуле Штайнмайера» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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