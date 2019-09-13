24.64 / 24.92 27.14 / 27.58
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Свадьба Собчак в готическом стиле: катафалк, черная посуда и красные скатерти (фото)

14:04 13 сентября 2019 327
Ксения Собчак в свадебном платье
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Ксения Собчак и Константин Богомолов официально стали мужем и женой. Они расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Пара устроила из свадьбы эффектное шоу. У Дворца бракосочетаний появилась на черном катафалке, утопая в красных гвоздиках, с надписью «пока смерть не разлучит нас».

Роспись была закрытой, без представителей СМИ. Ксения сама поделилась эксклюзивными кадрами.


*"Со свидетелями со стороны невесты", — подписала Собчак


*Молодожены с родителями

После официальной церемонии молодожены и гости отправились гулять в Музей Москвы. Свадьба оформлена в готическом стиле — на столах красные скатерти и черная посуда. Чем будут угощать, остается только догадываться.

Как прошла церемония бракосочетания, смотрите видео здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер