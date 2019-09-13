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Свадьба Собчак в готическом стиле: катафалк, черная посуда и красные скатерти (фото)
Ксения Собчак и Константин Богомолов официально стали мужем и женой. Они расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Пара устроила из свадьбы эффектное шоу. У Дворца бракосочетаний появилась на черном катафалке, утопая в красных гвоздиках, с надписью «пока смерть не разлучит нас».
Роспись была закрытой, без представителей СМИ. Ксения сама поделилась эксклюзивными кадрами.
*"Со свидетелями со стороны невесты", — подписала Собчак
*Молодожены с родителями
После официальной церемонии молодожены и гости отправились гулять в Музей Москвы. Свадьба оформлена в готическом стиле — на столах красные скатерти и черная посуда. Чем будут угощать, остается только догадываться.
Как прошла церемония бракосочетания, смотрите видео здесь.
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