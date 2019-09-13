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Ксения Собчак неожиданно перенесла место свадьбы: первые подробности (фото)
Сегодня все внимание приковано к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Невеста показала роскошный наряд и вот-вот обменяется клятвами с женихом.
К ЗАГСу уже подъехали родители Богомолова и первые гости. Первые снимки опубликовало издание КП.ру.
Они подловили родителей Богомолова — кинокритика Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой, которые выехали в ЗАГС на такси. На вопросы журналистов они отвечать не стали.
«Да что говорить, главное, чтобы они были счастливы. А они счастливы, значит и нам все нравится», — лишь сказала на ходу будущая свекровь Собчак.
Неожиданно у ЗАГСа появился и катафалк с надписью «пока смерть не разлучит нас». Говорят, свадьба будет не без черного юмора. Ранее Ксения говорила, что не хочет традиционного торжества, а организует нестандартное веселье.
Несмотря на неординарность, Собчак и Богомолов обвенчаются в церкви.
Как сообщает Super, Ксения Собчак и Константин Богомолов перенесли свадьбу. Торжество пройдет не в «Петровском пассаже», а на территории Музея Москвы на Зубовском Бульваре. О новом месте гостям сообщили накануне торжества.
Ранее Ксения показала обручальныя браслеты.
Это уже второй брак для телеведущей. В 2013 году состоялась скромная свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!