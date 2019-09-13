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Шоу-бизнес

Ксения Собчак неожиданно перенесла место свадьбы: первые подробности (фото)

12:30 13 сентября 2019 229
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Сегодня все внимание приковано к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Невеста показала роскошный наряд и вот-вот обменяется клятвами с женихом.

К ЗАГСу уже подъехали родители Богомолова и первые гости. Первые снимки опубликовало издание КП.ру.

Они подловили родителей Богомолова — кинокритика Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой, которые выехали в ЗАГС на такси. На вопросы журналистов они отвечать не стали.

«Да что говорить, главное, чтобы они были счастливы. А они счастливы, значит и нам все нравится», — лишь сказала на ходу будущая свекровь Собчак.

Неожиданно у ЗАГСа появился и катафалк с надписью «пока смерть не разлучит нас». Говорят, свадьба будет не без черного юмора. Ранее Ксения говорила, что не хочет традиционного торжества, а организует нестандартное веселье.

Несмотря на неординарность, Собчак и Богомолов обвенчаются в церкви.

Как сообщает Super, Ксения Собчак и Константин Богомолов перенесли свадьбу. Торжество пройдет не в «Петровском пассаже», а на территории Музея Москвы на Зубовском Бульваре. О новом месте гостям сообщили накануне торжества.

Ранее Ксения показала обручальныя браслеты.

Это уже второй брак для телеведущей. В 2013 году состоялась скромная свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана.

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