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Общество и люди

Урожайная луна: что это за явление и когда за ним наблюдать

14:32 13 сентября 2019 113
Луна
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в пятницу, 13 сентября, и в субботу, 14 сентября, можно будет наблюдать полнолуние, но не обычное, а Урожайное. Предыдущее полнолуние — Осетровую луну — любители астрономии наблюдали 15 августа.

Свое название Урожайная Луна получила из-за того, что восходя одновременно с заходом солнца, хорошо светила, позволяя крестьянам дольше работать в поле и собирать урожай.

В этом году «урожайное полнолуние» совпадет с апогеем — Луна будет находиться на максимальном расстоянии от Земли, и в связи с этим будет выглядеть много меньше, чем обычно. Вместе с тем, Луна, которые в эти дни может приобрести оранжевый или красноватый оттенок, не будет подниматься высоко над горизонтом.

Ученые утверждают, что Урожайная Луна бывает достаточно редко — раз в двадцать лет. И в следующий раз ее можно будет увидеть в 2049 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 августа наблюдалось достаточно редкое астрономическое явление — черное новолуние.

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