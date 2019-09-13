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«Я с малышками»: Леся Никитюк показала пышную грудь (фото)
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая часто радует поклонников пикантными фото, рассказала, как «зарабатывает».
«Люда, я вот с малышками голубику собираю и зарабатываю по 60 тысяч в неделю! Вообще не жалуюсь, я даже со смартфона собираю, там нет ничего сложного, главное, чтоб в наличии было! Если у вас есть желание, загляните на мою страницу», — написала она, пошутив над теми, кто «предлагает заработок» в сети.
Проиллюстрировала пост Никитюк снимком собственной груди и коробок с голубикой.
Поклонникам понравился юмор Леси. А ее больше — ее грудь.
«Малышки хорошо упакованы», «Хорошие ягодки», «Видать, большую часть заработка зарабатывают малышки», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее Леся показала фото в купальнике. А позировала она вместе с родным отцом.
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