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Проблему Донбасса все хотят решить быстро — Кучма
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), президент Украины (1994 — 2005 гг.) Леонид Кучма считает, что выборы на оккупированных территориях Донбасса нельзя проводить до вывода от туда незаконных вооруженных формированиях. Об этом он заявил на ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии, на которой ранее нынешний президент Владимир Зеленский отметил, что для завершения войны на Донбассе должны поработать дипломаты, а международное сообщество — помочь Украине и сохранить в силе введенные против России санкции.
«Решение по „формуле Штайнмайера“ должны принимать лидеры нормандской четверки. Мы — контактная группа и не принимаем таких решений. Есть то, с чем можно там согласиться, а есть то, с чем категорически нельзя», — цитирует Леонида Кучму «Интерфакс-Украина».
Комментируя тот факт, что постоянно идут разговоры о проведении выборов на Донбассе, от подчеркнул: «Какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить, когда войска ушли прочь из Украины, тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты».
Леонид Кучма считает, что компромиссы искать необходимо, но не в ущерб интересам Украины. «Сегодня все хотят быстро решить эту проблему. Но действительно мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету», — заявил он.
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