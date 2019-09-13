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На форум Пинчука впервые пришел Коломойский (фото)
Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский впервые посетил форум «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве, основателем которого является другой олигарх Виктор Пинчук.
В комментарии журналистам «Украинской правды» Коломойский заявил, что с Пинчуком у него «вечный мир», поэтому он и принял его приглашение посетить форум.
Примечательно, что на YES бизнесмен явился в компании народного депутата Игоря Палицы.
Отметим, что президент Зеленский также посетил форум «Ялтинской европейской стратегии» (YES) 13 сентября. В своем выступлении он выразил уверенность в том, что Игорь Коломойский услышал его позицию по необходимости снижения тарифов в энергетике, озвученную на недавней встрече в Офисе главы государства, и теперь остается только дождаться результата.
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