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Украина

Зеленский проиграл спор Филатову: в мэрию Днепра нагрянули с обысками

15:45 13 сентября 2019 73
Мост после реконструции
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители пришли с обысками в мэрию Днепра. Как сообщили журналистам в прокуратуре Днепропетровской области, следственные действия связаны с уголовным производством, открытым из-за нарушений во время капитального ремонта Центрального моста, открытие которого состоялось 7 сентября 2019 года.

По информации Радио Свобода со ссылкой на прокуратуру, в настоящее время готовится вручение подозрения части должностных лиц городского совета Днепра.

12 июля городской голова Днепра Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским.

Предметом спора было открытие моста до Дня города, т. е. до 14 сентября.

Спустя месяц после этого, 12 августа, прокуратура заявила о проведении проверки фактов присвоения бюджетных средств во время проведения ремонтных работ на мосту. Тогда же в мэрии Днепра озвучили смету проекта — 400 млн гривен, а общественные активисты заявили, что в реальности работы «потянули» на 700 млн. бюджетных средств.

Сам же Филатов заявил, что готов заключить новое пари: уйти в отставку, когда в городе будет открыт новый аэропорт.

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