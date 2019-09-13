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Серьезный пожар в Киеве: в сети показали впечатляющее видео с места ЧП
В пятницу, 13 сентября, в Киеве на улице Сырецкой возник серьезный пожар. Ранее житель Вышгородского района поджег траву возле дома — огонь уничтожил три соседних дома, три гаража, пять легковых автомобилей и трактор.
Видео с места ЧП в соцсетях опубликовал «Киев Оперативный». «Что-то очень серьезно пылает прямо сейчас на улице Сырецкой, 25 Похоже на какое-то складское помещение. Спасатели ГосЧС уже работают на месте. Здесь также присутствуют и врачи „скорой“. Надеемся, их помощь не понадобится», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения устроила жительница села Старые Соколы Иванковского района. Она подожгла траву, чтобы отомстить бывшим работодателям, не выплатившим ей зарплату.
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