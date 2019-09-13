- 16:29 Банки обяжут открывать клиентам всю информацию о кредите
- 16:20 Допрос с пристрастием: ГБР завело дело на черкасских полицейских, жестоко избивших задержанного
- 16:17 Нужны дорогостоящие операции: стало известно о состоянии женщины, которую зверски изрезал муж в Одессе
- 16:14 Участвовали "авторитеты": СБУ раскрыла масштабную аферу с землей под Киевом
- 16:02 Серьезный пожар в Киеве: в сети показали впечатляющее видео с места ЧП
- 15:53 Катафалк сменили на карету: Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались в церкви
- 15:51 Монополии Коломойского не будет, – Зеленский
- 15:45 Зеленский проиграл спор Филатову: в мэрию Днепра нагрянули с обысками
- 15:30 У Зеленского сделали резонансное заявление о выборах на оккупированных территориях Донбасса
- 15:18 На форум Пинчука впервые пришел Коломойский
- 15:10 Болезнь Заворотнюк: обнародовано заявление актрисы
- 15:09 В Киеве на один день изменят ряд маршрутов общественного транспорта (схемы)
Допрос с пристрастием: ГБР завело дело на черкасских полицейских, жестоко избивших задержанного (фото)
Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении в превышении власти двум черкасским оперуполномоченным, избившим местного жителя. Ранее в Кременчуге пьяные участковые избили в магазине покупателя.
Как сообщают в ГБР, по предварительной информации, двое оперуполномоченных Черкасского отдела Главного управления Нацполиции задержали местного жителя. Сковав мужчину наручниками, правоохранители отвезли его к местному кладбищу и побили.
Сообщается о подготовке ходатайства в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должностей. Квалификация: превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств, совершенное группой лиц. (Ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Если вину оперуполномоченных докажут, то им будет грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кировоградской области задержали оперуполномоченного СБУ, избившего посетителя кафе. Между мужчинами возник, который перерос в избиение — сотрудник спецслужбы ударил оппонента несколько раз в лицо, а когда тот упал, продолжил бить ногами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...