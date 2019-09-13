Происшествия

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении в превышении власти двум черкасским оперуполномоченным, избившим местного жителя. Ранее в Кременчуге пьяные участковые избили в магазине покупателя.

Как сообщают в ГБР, по предварительной информации, двое оперуполномоченных Черкасского отдела Главного управления Нацполиции задержали местного жителя. Сковав мужчину наручниками, правоохранители отвезли его к местному кладбищу и побили.

Сообщается о подготовке ходатайства в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должностей. Квалификация: превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств, совершенное группой лиц. (Ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Если вину оперуполномоченных докажут, то им будет грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кировоградской области задержали оперуполномоченного СБУ, избившего посетителя кафе. Между мужчинами возник, который перерос в избиение — сотрудник спецслужбы ударил оппонента несколько раз в лицо, а когда тот упал, продолжил бить ногами.

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