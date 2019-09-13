Во Львове девочка попыталась вскрыть вены прямо в церкви: первые подробности ЧП

Происшествия

Днем в пятницу, 13 сентября, в Львове девочка попыталась прямо в церкви вскрыть себе вены. Ранее под Херсоном покончила с собой 9-летняя девочка.

Об этом чрезвычайном происшествии сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. «По информации свидетелей, на улице Выговского — Люблинской девочка вошла в церковь и хотела порезать себе вены. К счастью, и люди, и полиция, прибывшая по вызову, не дали ей возможности этого сделать. Она жива и уже находится под наблюдением медиков», — пишет Игорь Зинкевич на своей страничке в социальных сетях, не уточняя, сколько лет девочке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кропивницком полицейские спасли девушку, которая решила покончить с собой, прыгнув с крыши недостроенного здания. Она стояла на перекрытии балкона на восьмом этаже.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter