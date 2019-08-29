Происшествия

Хотела спрыгнуть с крыши: патрульные спасли девушку от суицида в Кропивницком (видео)

21-летнюю жительницу Кропивницкого спасли полицейские, когда она пыталась совершить суицид — спрыгнуть с крыши недостроя. Ранее в Черновцах патрульные спасли от суицида молодую женщину, которая решила покончить с собой на могиле недавно умершей матери.

Инцидент произошел в среду, 28 августа. Около 19:00 полицейские получили сообщение о том, что на крыше недостроя на улице Жадова находится девушка, которая, вероятно, намерена совершить самоубийство.

Оперативно на место происшествия прибыли патрульные полицейские, спасатели и медики.

Девушка стояла на перекрытии балкона последнего восьмого этажа. Пока патрульная пыталась уговорить девушку не прыгать, полицейские и спасатели поднялись на крышу здания.

Когда потенциальная самоубийца на секунду закрыла глаза руками, полицейские схватили ее и затащили обратно в здание.

Причины такого поведения 21-летняя кропивничанка объяснить не смогла. В дальнейшем ею занимались медики.

Как сообщали «ФАКТЫ», в последнее время участились случаи подросткового суицида. В Сумской области 12-летнего школьника нашли повешенным на дверной ручке частного домовладения, а на Херсонщине подобным образом покончила с собой его сверстница.

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