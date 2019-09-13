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Шоу-бизнес

Рианна «призналась» в беременности: фанаты поздравляют звезду (фото)

17:48 13 сентября 2019 67
Рианна
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Поп-звезда Рианна привела в восторг своих фанатов, «признавшись» в беременности. На благотворительном балу Diamond Ball в Нью-Йорке 31-летняя певица, прибывшая на гламурное мероприятие в черном бархатном платье от Givenchy, дала прямо на красной ковровой дорожке короткое интервью изданию Essence. Речь зашла о «превосходстве черных женщин». И Рианна сказала: «Я черная женщина. Я происхожу от черной женщины. И я собираюсь родить черную женщину… Моя мать — невероятный пример того, как бороться с препятствиями в жизни. Я уверена, что ее мама научила ее этому. И я тоже собираюсь этому последовать. Мы безупречны, мы особенные — мы особенные, и миру придется считаться с этим», — заявила она.

После этого поклонники бросились поздравлять певицу в соцсетях с тем, что она ждет девочку. Официального заявления от певицы пока что не поступало.

Рианна состоит в романтических отношениях с саудовским миллиардером Хасссаном Джамилем.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», она признавалась, что влюблена и не исключает замужество. И что больше всего на свете мечтает стать матерью.

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