Украина

Здоровье подвело: Вышинский передумал возвращаться в Киев на суд по его делу

Подозреваемый в Украине в государственной измене главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский отказался прибыть на суд по его делу в Киеве 16 сентября, мотивируя это состоянием здоровья.

Как сообщил переданный Москве в рамках «Большого обмена» пропагандист, ему понадобился углубленный медосмотр, которого не было полтора года.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский подтвердил, что передал в суд соответствующее ходатайство своего подзащитного.

Напомним, Вышинского задержали по подозрению в госизмене 5 мая 2019 года, а суд арестовал его. В ходе судебного процесса журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина правовой защиты.

28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи, изменив меру пресечения на личное обязательство, а 7 сентября журналист оказался в числе лиц, которые были выданы Москве в обмен на политзаключенных и военнопленных украинских моряков.

Тем не менее в украинской прокуратуре заявили, что с отбытием Вышинского в Москву обвинения с него не сняли.

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