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Как возвращали узников Кремля: Офис президента показал фильм с уникальными кадрами
Офис президента обнародовал видео о том, как 7 сентября происходил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
Уникальные кадры разместили на странице ОП в социальной сети.
«Этот небольшой фильм — еще одно подтверждение того, что украинцы своих в беде не бросают. Дальше будет!» — говорится в сообщении Офиса президента.
На видео показано как украинский самолет прилетает в Москву, там политзаключенные и моряки заходят на украинский борт, их первая реакция, встреча в аэропорту «Борисполь».
Напомним, что 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате «35 на 35». Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту «Борисполь», где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой — Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и другие.
В свою очередь, самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт «Внуково». Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были среди прочих бывший «зенитчик» «ДНР» Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Цемаха, который является фигурантом дела о катастрофе рейса MH17, перед обменом допросили голландские следователи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России заявили, что готовы продолжать переговоры о новых обменах удерживаемыми лицами. Тем не менее, конкретные сроки в Кремле называть не хотят. Если в Украине высказывают осторожные надежды, что обмен возможен до конца года, то РФ предпочитает очень туманные формулировки. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «говорить о сроках преждевременно». В то же время адвокат Марк Фейгин полагает, что после обмена пленными между Украиной и Россией в формате 35 на 35, когда Кремль получил боевика Цемаха, подозреваемого в катастрофе малазийского «Боинга», в продолжении диалога в этом направлении Москва обязательно выдвинет Киеву новые условия. Это может быть признание особого статуса оккупированных территорий Донбасса и амнистия боевикам.
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