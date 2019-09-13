24.65 / 24.93 27.16 / 27.60
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Российские власти протестируют блокировку запрещенного Telegram на жителях Тюмени

19:56 13 сентября 2019 9
Российские власти протестируют блокировку запрещенного Telegram на жителях Тюмени
Инф. «ФАКТОВ»

Российские телекоммуникационные компании в сентябре проведут тестирование оборудования, позволяющего блокировать мессенджер Telegram и запрещенные в стране интернет-ресурсы. Тестировать оборудование решено на пользователях в Тюмени оборудование, сообщает Рейтер со ссылкой на несколько источников в телекоммуникационных компаниях.

«Роскомнадзор раздал оборудование, с помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас. Все (операторы, участвующие в тестировании) его ставят в Тюмени», — сказал один из источников.

По словам другого собеседника, по итогам тестирования надеются найти слабые места технологии и устранить их до конца сентября.

По словам этого же источника, оборудование представляет из себя программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру, в котором государственному Ростелекому принадлежит 15%.

Стоит отметить, что в Тюмени еще со времен СССР проживает много украинцев.

В начале ноября в РФ вступил в силу закон, обязываюший всех операторов связи обязаны установить на своих сетях технические средства, позволяющие определять источник передаваемого трафика, а также обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Эти планы вызвали массовые протесты в России — только в Москве на акции вышли 15 тысяч человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер