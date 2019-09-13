Российские власти протестируют блокировку запрещенного Telegram на жителях Тюмени

Мир

Российские телекоммуникационные компании в сентябре проведут тестирование оборудования, позволяющего блокировать мессенджер Telegram и запрещенные в стране интернет-ресурсы. Тестировать оборудование решено на пользователях в Тюмени оборудование, сообщает Рейтер со ссылкой на несколько источников в телекоммуникационных компаниях.

«Роскомнадзор раздал оборудование, с помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас. Все (операторы, участвующие в тестировании) его ставят в Тюмени», — сказал один из источников.

По словам другого собеседника, по итогам тестирования надеются найти слабые места технологии и устранить их до конца сентября.

По словам этого же источника, оборудование представляет из себя программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру, в котором государственному Ростелекому принадлежит 15%.

Стоит отметить, что в Тюмени еще со времен СССР проживает много украинцев.

В начале ноября в РФ вступил в силу закон, обязываюший всех операторов связи обязаны установить на своих сетях технические средства, позволяющие определять источник передаваемого трафика, а также обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Эти планы вызвали массовые протесты в России — только в Москве на акции вышли 15 тысяч человек.

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