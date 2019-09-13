- 19:56 Российские власти протестируют блокировку запрещенного Telegram на жителях Тюмени
- 19:46 Вот это бюст: Появились новые фото Кайли Дженнер для журнала Playboy
- 19:20 Неизвестные подожгли мусорный полигон под Черниговом: на борьбу с огнем брошены десятки спасателей (фото, обновлено)
- 19:12 Кира Найтли родила второго ребенка
- 19:07 Свадьба Собчак и Богомолова: видеотрансляция
- 18:43 Здоровье подвело: Вышинский передумал возвращаться в Киев на суд по его делу
- 18:35 Тату на всю спину: Оля Полякова ошарашила дерзким бразом
- 18:29 Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру на фоне лесбийского скандала
- 18:25 Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака
- 18:22 На ремонте скандального моста в Днепре украли минимум 30 миллионов, — прокуратура
- 17:52 В деле о скифском золоте из Крыма открылся важный момент: Украина выступила с резким заявлением
- 17:48 Увела из семьи 27-летнего спортсмена: Анна Седокова угодила в любовный скандал
Российские власти протестируют блокировку запрещенного Telegram на жителях Тюмени
Российские телекоммуникационные компании в сентябре проведут тестирование оборудования, позволяющего блокировать мессенджер Telegram и запрещенные в стране интернет-ресурсы. Тестировать оборудование решено на пользователях в Тюмени оборудование, сообщает Рейтер со ссылкой на несколько источников в телекоммуникационных компаниях.
«Роскомнадзор раздал оборудование, с помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас. Все (операторы, участвующие в тестировании) его ставят в Тюмени», — сказал один из источников.
По словам другого собеседника, по итогам тестирования надеются найти слабые места технологии и устранить их до конца сентября.
По словам этого же источника, оборудование представляет из себя программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру, в котором государственному Ростелекому принадлежит 15%.
Стоит отметить, что в Тюмени еще со времен СССР проживает много украинцев.
В начале ноября в РФ вступил в силу закон, обязываюший всех операторов связи обязаны установить на своих сетях технические средства, позволяющие определять источник передаваемого трафика, а также обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.
Эти планы вызвали массовые протесты в России — только в Москве на акции вышли 15 тысяч человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...