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Украина

У пользователей карт «ПриватБанка» возникли большие проблемы: что происходит

20:12 13 сентября 2019 217
Карточка в банкомате
Инф. «ФАКТОВ»

Пятница, 13 сентября, стала «черным днем» для многих владельцев платежных карточек «ПриватБанка». Они столкнулись с невозможностью рассчитаться карточкой, причем проблемы наблюдались как в магазинах, так и в банкоматах финучреждения.

«Похоже, что лег „Приват“. Весь супермаркет на ушах, служба поддержки лежит… Хочется верить, что это не моя „удача“ влияния на технику», — поделилась проблемой в сети Елена Максименко.

Ее пост вызвал массу откликов таких же пострадавших клиентов банка.

На горячей линии банка признали трудности с платежами в «Приват24», оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.

Причин проблемы в банке не называли, пообещав лишь ликвидировать неполадки до 20:00. Тем же, кто успел провести транзакции и они «зависли», рекомендуют не пытаться проводить неудачные операции повторно и ждать устранения неисправностей.

Напомним, в последний раз масштабный сбой в системе государственного «ПриватБанка» возникла в мае — тогда клиенты банка не смогли рассчитаться с помощью своих платежных карт в магазинах. Также у людей были проблемы с оплатой различных услуг и товаров через терминалы «ПриватБанка».

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