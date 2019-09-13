Политика

Верховная Рада на пленарном заседании 13 сентября рассмотрела более 10 законопроектов, приняв ряд знаковых решений. В их числе стал одобренный за основу законопроект, поощряющий анонимные доносы на коррупционеров. Их разоблачители могут рассчитывать не только на денежные вознаграждения (в случае, если ущерб от коррупционного преступления превышает 9,6 млн гривен, можно рассчитывать на 10% от суммы предотвращенного ущерба), но и на защиту от преследования. Так, граждане смогут подавать анонимные жалобы, проверять которые будут в течение 15 дней.

Также Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект, проголосовав в целом за досрочное прекращение полномочий Центральной избирательной комиссии. Это решение поддержал 341 парламентарий, причем 247 голосов дали представители фракции «Слуга народа». Их поддержали 40 депутатов от «Оппозиционной платформи-За життя», 33 внефракционных, 25 представителей «Европейской солидарности», по 20 депутатов от партий ВО «Батькивщина» и «Голос», а также 18 представителей группы «За майбутнє».

Параллельно Рада решила не выносить в сессионный зал вопрос о временном отстранении Ирины Геращенко от депутатской работы. По словам главы фракции Давида Арахамии, фракция «Слуга народа», сначала хотевшая «наказать» Геращенко, сейчас нашла для себя более важные занятия.

Напомним, после решения парламентского комитета по вопросам регламента по Геращенко в сети запустили флешмоб в ее поддержку.

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