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Альварес – Ковалев: названы дата и место чемпионского супербоя (фото)
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (52 победы, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) официально подтвердил, что поднимется на две весовые категории, чтобы встретиться на ринге с чемпионом мира по версии WBOв полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (34 победы, 29 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья).
«Я рад сообщить, что поднимусь на две категории, чтобы встретиться с одним из самых сильных противников в полутяжелом дивизионе. Это будет один из самых больших вызовов в моей карьере. Давайте вместе сделаем историю и станем чемпионом мира в четырех весовых категориях», — написал «Канело» на своей странице в Instagram, прикрепив афишу предстоящего поединка.
Напомним, что мексиканский боксер становился чемпионом мира в трех весовых категориях — полусредней, первой средней и средней. Теперь Сауль, потерпевший в карьере единственное поражение (да и то по очкам) от непревзойденного Флойда Мэйвезера, решил замахнуться на титул в четвертом весе.
Поединок пройдет 2 ноября на MGM Grand Arena в Лас-Вегасе (США). В прямой трансляции супербой покажет стримминговая платформа DAZN.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что россиянин Ковалев, постоянно проживающий в США, пожаловался на жизнь в своей родной стране.
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