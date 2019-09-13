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Спорт

Альварес – Ковалев: названы дата и место чемпионского супербоя (фото)

23:45 13 сентября 2019 24
Альварес – Ковалев
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (52 победы, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) официально подтвердил, что поднимется на две весовые категории, чтобы встретиться на ринге с чемпионом мира по версии WBOв полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (34 победы, 29 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья).

«Я рад сообщить, что поднимусь на две категории, чтобы встретиться с одним из самых сильных противников в полутяжелом дивизионе. Это будет один из самых больших вызовов в моей карьере. Давайте вместе сделаем историю и станем чемпионом мира в четырех весовых категориях», — написал «Канело» на своей странице в Instagram, прикрепив афишу предстоящего поединка.

Напомним, что мексиканский боксер становился чемпионом мира в трех весовых категориях — полусредней, первой средней и средней. Теперь Сауль, потерпевший в карьере единственное поражение (да и то по очкам) от непревзойденного Флойда Мэйвезера, решил замахнуться на титул в четвертом весе.

Поединок пройдет 2 ноября на MGM Grand Arena в Лас-Вегасе (США). В прямой трансляции супербой покажет стримминговая платформа DAZN.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что россиянин Ковалев, постоянно проживающий в США, пожаловался на жизнь в своей родной стране.

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