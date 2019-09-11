Спорт

«Есть с чем сравнить»: чемпион мира из России пожаловался на жизнь в родной стране (видео)

Российский боксер полутяжелого веса Сергей Ковалев, постоянно проживающий в Лос-Анджелесе (США), резко высказался о жизни в родной стране.

«Людям в России тяжело жить, у меня есть с чем сравнить. Не знаю, как еще это расшифровать, и так все понятно. Ситуация в стране для людей экономически неблагоприятная. Я знаю, какую пенсию получает моя мама, и сколько она платит за коммунальную квартиру. Несоизмеримые деньги. Продукты дорогие для пенсионеров. Как это изменить? Должны что-то делать те, у кого есть рычаги и силы. Не знаю, за счет чего можно поднять все. Просто надо всем дружнее быть. Раньше как было? Один за всех, и все за одного. Сейчас все оскалились друг на друга. Нет единства какого-то, каждый за себя. Руку помощи мало кто кому протянет. Это социальный кризис. Вообще, на такое даже погода влияет. Вот хорошая погода в Москве сейчас — настроение улучшается. Когда она плохая, а ты еще и проблемами озабочен, то из них совсем становится тяжело вылезти. Я езжу по миру, вижу, как люди друг к другу относятся. Мало негатива. Хотелось бы, чтобы и у нас так было», — пожаловался Ковалева в интервью сайту Sport24.

Отметим, что в своем последнем поединке, который прошел в Челябинске, Ковалев выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде у британца Энтони Ярда и защитил чемпионский титул по версии WBO в полутяжелом весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ковалева высадили из самолета за приставания к девушке.

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