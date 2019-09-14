Очень хотел стать девочкой: в Крыму повесился школьник-выпускник

Происшествия

В четверг, 12 сентября, в Крыму 17-летний Дима не пришел ночевать домой. Родители одинадцатиклассника сразу забили тревогу: раньше парень никогда не задерживался. Сначала его искали у друзей, в школе и соседних торговых центрах. Но нашли тело школьника в овраге недалеко от многоэтажки на Мосфильмовской, в которой Дима жил с мамой, папой и младшим братом. На место прибыли наряды полиции. Но смерть оказалась не криминальной — суицид, пишет КП.

Следователи начали выяснять причины поступка парня: усталость, депрессия, экзамены… Но оказалось, что Диму беспокоили совсем другие проблемы. В его комнате родители нашли записку.

«Дорогие родители, спасибо за то что подарили мне жизнь. Я испытала лучшее, что было в этой вселенной. К сожалению, я не смог найти достойного места в ней. Я не смог стать человеком, которым хотел бы стать. Я не смог выбрать университет, найти работу и место где бы я котел жить. До этого я был несчастен все время. Я хотел быть девочкой. Я исследовал все дороги жизни и понял, что самоубийство это лучшая из них. Я устал быть кем-то ещё, я так больше не могу, поэтому я иду в враг, чтобы…», — было написано в послании.

Признание шокировало родителей. Они уверяют: Дима рос самым «обычным пацаном», никогда не играл в куклы, бегал во дворе, гонял мяч. О том, что хочет быть девочкой никогда не говорил.

Примерно год сам сказал, что хочет пойти к врачу, объяснив в шутку, что нужно «кукушку подлечить».

В последнее время сын был замкнутым, не хотел лишний раз из дома выходить. На вопросы отвечал односложно и разговорить его было просто невозможно. А еще вместе с одноклассником они отрастили волосы до плеч и покрасились в вишневый цвет. Девушки у него не было, когда в шутку спрашивали, не гей ли он, отвечал, что девушки ему не интересны.

По факту смерти доследованную проверку ведет столичный Следственный комитет. Скорее всего, возбуждать уголовное дело не будут.

Издание напоминает, что несколько лет назад сестры-близнецы из Орла в 35-летнем возрасте сменили пол и стали мужчинами. Диагноз, который не давал им возможности нормально жить в женском теле подтвердили медики из столичного НИИ. Сразу после курса гормонов сестры внешне стали похожи на мужчин. Позже обе сменили документы. Год спустя один из них женился. А вот в юношеском возврате обе девушки несколько раз пытались свети счеты с жизнью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь звездных родителей Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола. Девочка с трех лет одевалась только в мужскую одежду, а в 9 лет потребовала от родителей называть себя Джоном. В этом году выяснилось, что 13-летняя Шайло уже год принимает гормональные таблетки, чтобы стать еще больше похожей на мальчика, а впоследствии сменить пол.

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