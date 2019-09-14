Продюсер «Ласкового мая» рассказал о последней стадии рака мозга у Заворотнюк

Шоу-бизнес

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга. Об этом он сообщил в своем Instagram, пишет «Лента.ру».

«Группа „Ласковый май“ очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось», — написал Разин.

На вопрос одного из пользователей, что случилось с актрисой, продюсер ответил, что у нее «последняя степень рака мозга».

Однако, откуда у Разина такая информация, он уточнять не стал.

Ранее СМИ сообщили о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Утверждается, что у актрисы началось воспаление легких, с которым ослабленный организм не в силах бороться.

13 сентября появилась информация о том, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что Заворотнюк диагностировали рак, у нее начался отек мозга и что опухоль дала метастазы. Врачи якобы готовились провести консилиум, чтобы решить, проводить ли хирургическое вмешательство.

Позднее директор артистки Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации.

Напомним, что на фоне тревожных сообщений о здоровье Анастасии Заворотнюк ее супруг Петр Чернышев экстренно отметил свое участие в ледовом шоу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Telegram-канал 112 сообщил о введении актрисы Анастасии Заворотнюк в медикаментозную кому. Также в сообщении говорилось о том, что у актрисы диагностировали рак головного мозга, на фоне тяжелой болезни началось осложнение — воспаление легких, с которым ослабленный организм не в силах бороться.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter