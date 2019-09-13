Шоу-бизнес

Болезнь Заворотнюк: актрису ввели в медикаментозную кому

Актрису Анастасию Заворотнюк, о госпитализации которой сообщалось ранее, ввели в медикаментозную кому.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«У актрисы диагностировали рак головного мозга, на фоне тяжелой болезни началось осложнение — воспаление легких, с которым ослабленный организм не в силах бороться», — объясняет канал решение врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что Заворотнюк в реанимации. У нее якобы последняя стадия рака, отек мозга, а врачи собирают консилиум, чтобы помочь актрисе.

После директор Заворотнюк опроверг эту информацию. Он заявил, что актриса назвала «бредом» публикации о ее болезни и пообещала скоро рассказать обо всем в эфире одного из телеканалов.

Родственники Анастасии комментариев не дают. Известно, что ее муж Петр Чернышев взял отпуск из-за болезни жены.

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