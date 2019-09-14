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Происшествия

ДТП со взлетом: эксклюзивные фото с места аварии на трассе Киев-Одесса

8:01 14 сентября 2019 180
Патрульный на месте ДТП
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Пятница, 13 сентября, едва не стала последним днем для участников масштабного ДТП, случившегося на Одесской трассе возле реки Стугна. Поздно вечером там не смогли разминуться автомобили Skoda и Seat.

Предварительно установлено, что оба автомобиля двигались в сторону Белой Церкви, однако водитель Skoda решил развернуться. Не заметив его маневра, двигавшийся сзади Seat ударил Skoda по касательной, после чего потерял управление и врезался в отбойник.

Еще одним невольным участником ДТП стала женщина, управляющая BMW. Она рассказала, что была шокирована увиденным.

«Я ехала в Киев и вдруг вижу, что впереди ДТП. Одна из машин белого цвета взлетела в воздух на несколько метров и пролетела над моей машиной. Разлетающиеся фрагменты от этого автомобиля незначительно повредили мой внедорожник», — сообщила она.

Расследование обстоятельств ДТП проводит полиция. Именно ей предстоит определить, кто и в какой степени виновен в случившемся.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали подробности смертельного ДТП с пешеходом, который был травмирован маршрутным такси на проспекте Победы в ночь на 13 сентября.

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