Происшествия

ДТП со взлетом: эксклюзивные фото с места аварии на трассе Киев-Одесса

Пятница, 13 сентября, едва не стала последним днем для участников масштабного ДТП, случившегося на Одесской трассе возле реки Стугна. Поздно вечером там не смогли разминуться автомобили Skoda и Seat.

Предварительно установлено, что оба автомобиля двигались в сторону Белой Церкви, однако водитель Skoda решил развернуться. Не заметив его маневра, двигавшийся сзади Seat ударил Skoda по касательной, после чего потерял управление и врезался в отбойник.

Еще одним невольным участником ДТП стала женщина, управляющая BMW. Она рассказала, что была шокирована увиденным.

«Я ехала в Киев и вдруг вижу, что впереди ДТП. Одна из машин белого цвета взлетела в воздух на несколько метров и пролетела над моей машиной. Разлетающиеся фрагменты от этого автомобиля незначительно повредили мой внедорожник», — сообщила она.

Расследование обстоятельств ДТП проводит полиция. Именно ей предстоит определить, кто и в какой степени виновен в случившемся.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали подробности смертельного ДТП с пешеходом, который был травмирован маршрутным такси на проспекте Победы в ночь на 13 сентября.

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