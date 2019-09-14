Украина

Похоже на капитуляцию: разведчик сделал важное заявление об обмене Цемаха и отведении войск на Донбассе

Украинские военные сомневаются в возможности восстановления мира на Донбассе в результате разведения войск на линии соприкосновения и выдачи России военных преступников вроде подозреваемого к причастности к крушению МН17 Владимира Цемаха. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил командир подразделения 74 отдельного разведывательного батальона Александр Старина.

Он напомнил, что в ходе спецоперации по захвату Цемаха один украинский разведчик погиб, а еще один был травмирован.



«Но суть не в этом. То, что мы сейчас видим — разведение войск, выводы — более похоже на капитуляцию», — сказал Старина.

Напомним, невзирая на официальный запрос Нидерландов, Кремль отпустил боевика и тот вернулся на неподконтрольный Украине Донбасс.



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