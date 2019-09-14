- 08:28 Похоже на капитуляцию: разведчик сделал важное заявление об обмене Цемаха и отведении войск на Донбассе
- 08:01 ДТП со взлетом: эксклюзивные фото с места аварии на трассе Киев-Одесса
- 07:58 Легкое похудение без диет: за ночь во сне можно сбросить до килограмма веса
- 07:36 Изнасилование школьницы в Харькове: выяснились жуткие детали
- 07:11 Экстравагантная свадьба сына миллиардера и актрисы: посреди пустыни в странных нарядах
- 06:45 Пенсионный фонд запускает сегодня новый сервис: что о нем известно
- 06:45 Трагедия у Крымского моста: в результате обрушения ж/д тоннеля погиб человек
- 06:22 Продюсер «Ласкового мая» рассказал о последней стадии рака мозга у Заворотнюк
- 05:55 Жуткий случай в Эфиопии: огромный орел насмерть заклевал ребенка
- 05:50 Сплясал с Кошевым напоследок: Зеленский снова поднялся на сцену с «Кварталом 95»
- 05:15 Не прислушались к советам: стало известно, почему Зеленский до сих пор не встретился с Трампом
- 04:55 Очень хотел стать девочкой: в Крыму повесился школьник-выпускник
Похоже на капитуляцию: разведчик сделал важное заявление об обмене Цемаха и отведении войск на Донбассе
Украинские военные сомневаются в возможности восстановления мира на Донбассе в результате разведения войск на линии соприкосновения и выдачи России военных преступников вроде подозреваемого к причастности к крушению МН17 Владимира Цемаха. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил командир подразделения 74 отдельного разведывательного батальона Александр Старина.
Он напомнил, что в ходе спецоперации по захвату Цемаха один украинский разведчик погиб, а еще один был травмирован.
«Но суть не в этом. То, что мы сейчас видим — разведение войск, выводы — более похоже на капитуляцию», — сказал Старина.
Напомним, невзирая на официальный запрос Нидерландов, Кремль отпустил боевика и тот вернулся на неподконтрольный Украине Донбасс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.