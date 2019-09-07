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Украина

Зеленский анонсировал двухэтапный отвод войск на Донбассе

21:25 7 сентября 2019 23
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, назвавший возвращение узников Кремля в Украину первым этапом прекращения войны на Донбассе, планирует продолжать процесс разведения войск в зоне ООС в два этапа. Об этом он заявил 7 сентября в аэропорту «Борисполь».

«Далее мы будем приближаться к освобождению всех наших и будем продолжать в минском процессе разведение войск в два этапа: сначала Золотое — Петровское, а затем — разведение по всей территории и прекращение огня в полной мере, а затем и прекращения войны», — сказал Зеленский.

По его словам, после этого будет сложный этап — возвращение территорий.

«Я думаю, вместе с вами, вместе со всей Украиной мы вернем не только людей, но и наши территории», — подчеркнул президент.

«Думаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать и вернем, освободим всех наших людей», — добавил он.

Напомним, в субботу, 7 сентября, из российских застенков в Украину вернулись 35 наших граждан — 24 военных моряка, захваченных РФ в Керченском проливе, и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клых, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.

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