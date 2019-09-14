Непобедимые: Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов (фото, видео)

Спорт

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик (17 побед, 14 — нокаутом) и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев (14 побед, все — нокаутом) провели дуэль взглядов на пресс-конференции, посвященной их бою.

Напомним, что объединительный поединок боксеров, не потерпевших на профессиональном ринге ни одного поражения, состоится 18 октября на ринге арены Liacouras Center в Филадельфии.

«Моя цель и мечта — быть абсолютным чемпионом мира. И теперь у меня появилась возможность сделать еще один шаг на пути к ней», — цитирует украинского боксера ESPN.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию боя Гвоздик — Бетербиев.

Кстати, живущий в США Александр Гвоздик сообщил, что готовится фильм о его карьере. «Команда „Большой Куш“ снимают документальный фильм о моей спортивной карьере. Также в картине вы познакомитесь ближе с моим тренером Тедди Атласом и дорогими мне людьми, которые играют важную роль в моей жизни. Дата выхода — 2020 год», — написал Александр Гвоздик в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, сколько Гвоздик заработал за карьеру в профессиональном боксе.

Фото Getty Images, Instagram

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