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Cбой в работе «ПриватБанка»: клиенты продолжают жаловаться на проблемы
В работе государственного ПриватБанка продолжаются перебои — клиенты финансового учреждению жалуются на сбои с обслуживанием их карточек в терминалах и банкоматах.
«Не работает Приват24», — пишет Екатерина Голдина в комментариях в посту в Facebook пресс-секретаря банка Анны Музычук утром 14 сентября.
Виолета Карлащук жалуется, что оказалась в затруднительной ситуации — она находится за границей, а деньги на карточке оказались заблокированы.
В банке эту информацию подтверждают и заявляют, что работают над устранением неполадок. Их причина по-прежнему неизвестна.
«Мы делаем все, чтобы восстановить процессинг после аварийного сбоя», — заявляют на горячей линии.
Напомним, на проблемы в работе ПриватБанка украинцы начали жаловаться вечером 13 сентября — по всей стране начались сбои с работой банкоматов и терминалов финучреждения.
Примечательно, что за несколько дней до этого в главном офисе банка проходили обыски.
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