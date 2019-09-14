Украина

Cбой в работе «ПриватБанка»: клиенты продолжают жаловаться на проблемы

В работе государственного ПриватБанка продолжаются перебои — клиенты финансового учреждению жалуются на сбои с обслуживанием их карточек в терминалах и банкоматах.

«Не работает Приват24», — пишет Екатерина Голдина в комментариях в посту в Facebook пресс-секретаря банка Анны Музычук утром 14 сентября.

Виолета Карлащук жалуется, что оказалась в затруднительной ситуации — она находится за границей, а деньги на карточке оказались заблокированы.

В банке эту информацию подтверждают и заявляют, что работают над устранением неполадок. Их причина по-прежнему неизвестна.

«Мы делаем все, чтобы восстановить процессинг после аварийного сбоя», — заявляют на горячей линии.

Напомним, на проблемы в работе ПриватБанка украинцы начали жаловаться вечером 13 сентября — по всей стране начались сбои с работой банкоматов и терминалов финучреждения.

Примечательно, что за несколько дней до этого в главном офисе банка проходили обыски.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter