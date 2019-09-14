Украина

В Одессу возвратились освобожденные из плена в РФ украинские моряки (фото)

В Одессе, на аэродроме «Школьный» 14 сентября приземлился борт АН-26 с освобожденными из российского плена моряками.

Характерно, что об их прибытии представителей СМИ в известность не ставили и на территорию аэродрома не допустили.

О том, что «почти все освобожденные украинские моряки сегодня отправляются в Одессу», в субботу, 14 сентября, сообщила в соцсети уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

«После завтрака, из военного госпиталя, почти все ребята — военные моряки — отправляются домой, в Одессу», — написала омбудсмен.

При этом она отметила, что вернувшиеся из плена моряки очень интересуются судьбой других граждан Украины, остающихся в неволе в России.

«Работа в этом направлении идет, и сделаем все возможное и невозможное, чтобы все наши граждане были освобождены», — подчеркнула Денисова.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными — в формате «35 на 35» — между Украиной и РФ. По возвращении все освобожденные были направлены на обследование в медицинские учреждения.

Как сообщали «ФАКТЫ», военные моряки с судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» получат новое жилье в Одессе.

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