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В Одессу возвратились освобожденные из плена в РФ украинские моряки (фото)
В Одессе, на аэродроме «Школьный» 14 сентября приземлился борт АН-26 с освобожденными из российского плена моряками.
Характерно, что об их прибытии представителей СМИ в известность не ставили и на территорию аэродрома не допустили.
О том, что «почти все освобожденные украинские моряки сегодня отправляются в Одессу», в субботу, 14 сентября, сообщила в соцсети уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.
«После завтрака, из военного госпиталя, почти все ребята — военные моряки — отправляются домой, в Одессу», — написала омбудсмен.
При этом она отметила, что вернувшиеся из плена моряки очень интересуются судьбой других граждан Украины, остающихся в неволе в России.
«Работа в этом направлении идет, и сделаем все возможное и невозможное, чтобы все наши граждане были освобождены», — подчеркнула Денисова.
Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными — в формате «35 на 35» — между Украиной и РФ. По возвращении все освобожденные были направлены на обследование в медицинские учреждения.
Как сообщали «ФАКТЫ», военные моряки с судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» получат новое жилье в Одессе.
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