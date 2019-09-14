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Привезли в больницу со свалки: в Ровно родила 12-летняя девочка
В Ровно 12-летняя девочка ромской циональности родила ребенка. Ранее в Польше родила ребенка 11-летняя украинка.
Как сообщает «ЧаРівне», девочка-цыганка родом из Закарпатской области. В Ровенский областной перинатальный центр ее доставили машиной «скорой помощи» со свалки в два часа ночи. Ребенок родился в 7:10 утра — мальчик — вес 3,160 кг, рост — 47 сантиметров.
По словам главного врача медучреждения Виктории Еникеевой, за время работы перинатального это первый такой случай.
«Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете. У ребенка есть патология», — отметила доктор.
«ФАКТЫ» неоднократно писали о малолетних мамах. Так, во Львове мамой стала 12-летняя девочка, а также 14-летняя жительница Глобинского района Полтавской области, которая родила здоровую доношенную девочку.
Но не все случаи ранних родов были с благополучным исходом. Так, в России в Ростовской области 16-летняя школьница тайком родила в туалете местной больницы и затем убила младенца, завернув его в полиэтиленовый пакет.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!