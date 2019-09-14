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Трагедия в Одессе: подросток погиб, пытаясь перелезть через цистерну на вокзале
В субботу, 14 сентября, в Малиновском районе Одессы погиб 14-летний юноша. Он получил удар током на железнодорожной станции. Ранее под Одессой на базе отдыха «Ветерок» от удара тока погиб 6-летний мальчик.
По словам свидетелей, на станции парень пытался перелезть через металлическую цистерну, расположенную между вагонами грузового состава.
«Предварительно установлено, что двое подростков ждали электричку на местной станции. В это время один из них решил перелезть через металлическую цистерну, которая находилась на соседнем пути. На одной из ступенек внезапно его ударило сильным разрядом тока: вероятно, произошло замыкание. От полученных травм подросток погиб на месте», — сообщили в полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Выясняются все обстоятельства ЧП.
«ФАКТЫ» сообщали о подобных случаях гибели от удара электрическим током. Так, в Чорткове Тернопольской области в электрощитовой от удара током погиб ребенок. В одном из сел Кодымского района Одесской области 11-летняя девочка случайно взялась за неисправный электрический провод от электроплитки и в результате замыкания погибла на месте.
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