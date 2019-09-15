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Украина выдала Австрии олимпийского чемпиона, подозреваемого в педофилии
Украинские власти выдали Австрии двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо и тренера Петера Зайзенбахера, которого на днях задержали на границе с Польшей украинские пограничники.
Гражданин Австрии находился в розыске по обвинению в растлении несовершеннолетних у себя на родине.
Как сообщает «Укринформ», бывшего спортсмена доставили в Вену. 14 сентября он был взят под арест.
Сообщается, что после своего задержания пограничниками Зайзенбахер сам выразил желание вернуться в Австрию и обратился за помощью в австрийское консульство. После этого, во Львов прибыли двое сотрудников австрийской криминальной полиции и забрали бывшего спортсмена, который прятался от австрийского правосудия.
Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо, гражданин Австрии Петер Зайзенбахер обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. По информации прокуратуры Вены, в период с 1997 по 2004 год он, будучи тренером по дзюдо, осуществлял действия сексуального характера в отношении трех на тот момент несовершеннолетних девушек. Согласно австрийскому законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы от одного до десяти лет.
Зайзенбахер находился в международном розыске с декабря 2016 года не явился по вызову в земельный суд Вены. После этого был выдан ордер на его арест и запущена процедура розыска. Сам Зайзенбахер публично не высказывался относительно предъявленных ему обвинений, в отношении его действует презумпция невиновности.
Ранее в Обухове (Киевская область) полиция задержала жителя Германии, подозреваемого в педофилии, который 4 года скрывался от немецких правоохранителей. Подозреваемый с февраля 2015 года находился в международном розыске.
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