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Это провокация: Вера Брежнева в прозрачном платье взбудоражила сети (фото)
Популярная певица Вера Брежнева, которая недавно показала фото в купальнике, взбудоражила сети прозрачным платьем.
Так, певица опубликовала снимок, на котором позирует на кровати в ярком белье, а ее изгибы ее тела пикантно подчеркивает сеточка платья.
Этим фото, по словам Брежневой, она прощается с летом.
«Это провокация», — взорвались поклонники Веры.
«Слов нет… Чёткая вся такая!!!», «Сильно горячо», «Вера, выходи за меня», «Я вас люблю, прям богиня», «Сегодня твоя фотка просто огонь», «Шикарность Верочки зашкаливает всегда! Она везде, всегда и она Вераааа», — пишут комментаторы.
Кстати, Вера Брежнева написала, что скоро будет в Киеве. «Соскучилась», — объяснила она.
Напомним, недавно Вера Брежнева взбудоражила сеть горячими танцами под хит Monatik «Love It Ритм».
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..