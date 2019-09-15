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Шоу-бизнес

Это провокация: Вера Брежнева в прозрачном платье взбудоражила сети (фото)

8:46 15 сентября 2019 151
Брежнева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная певица Вера Брежнева, которая недавно показала фото в купальнике, взбудоражила сети прозрачным платьем.

Так, певица опубликовала снимок, на котором позирует на кровати в ярком белье, а ее изгибы ее тела пикантно подчеркивает сеточка платья.

Брежнева

Этим фото, по словам Брежневой, она прощается с летом.

«Это провокация», — взорвались поклонники Веры.

«Слов нет… Чёткая вся такая!!!», «Сильно горячо», «Вера, выходи за меня», «Я вас люблю, прям богиня», «Сегодня твоя фотка просто огонь», «Шикарность Верочки зашкаливает всегда! Она везде, всегда и она Вераааа», — пишут комментаторы.

Брежнева

Брежнева

Кстати, Вера Брежнева написала, что скоро будет в Киеве. «Соскучилась», — объяснила она.

Брежнева

Напомним, недавно Вера Брежнева взбудоражила сеть горячими танцами под хит Monatik «Love It Ритм».

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