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Вот это фигура! Вера Брежнева в купальнике вызвала восторг в сети (фото)
Популярная певица Вера Брежнева, которая недавно удивила своим увлечением экстремальным видом спорта, порадовала поклонников новым снимком в купальнике.
Фото Вера опубликовала в сториз, а снимал ее Альберт Плехов — российский фотограф и фильммейкер.
Фото также появилось на страничках поклонников певицы. «Вот это фигурка», — восхищаются они.
Кстати, ради этой фигуры Вера тщательно следит за питанием. «После 15.00 я не ем углеводы (фрукты и сухофрукты входят туда же). Форму мне поддерживать легче, благодаря этому постоянному закону (даже на банкетах, праздниках)», — объясняет она.
Ну, и еще Брежнева пьет много воды, спит не 3 часа, занимается спортом. А главное — гены.
Так, недавно мать певицы показала потрясающую фигуру.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.