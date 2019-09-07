Шоу-бизнес

Вот это фигура! Вера Брежнева в купальнике вызвала восторг в сети (фото)

Популярная певица Вера Брежнева, которая недавно удивила своим увлечением экстремальным видом спорта, порадовала поклонников новым снимком в купальнике.

Фото Вера опубликовала в сториз, а снимал ее Альберт Плехов — российский фотограф и фильммейкер.

Фото также появилось на страничках поклонников певицы. «Вот это фигурка», — восхищаются они.

Кстати, ради этой фигуры Вера тщательно следит за питанием. «После 15.00 я не ем углеводы (фрукты и сухофрукты входят туда же). Форму мне поддерживать легче, благодаря этому постоянному закону (даже на банкетах, праздниках)», — объясняет она.

Ну, и еще Брежнева пьет много воды, спит не 3 часа, занимается спортом. А главное — гены.

Так, недавно мать певицы показала потрясающую фигуру.

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