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Гуляй душа моя: Вера Брежнева "под шофе" зажгла под хит Monatik (видео)
Популярная певица Вера Брежнева, порадовавшая недавно поклонников соблазнительными фото в купальнике, взбудоражила сеть горячими танцами. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором в облегающем боди телесного цвета, подчеркивающем ее стройную фигуру и пышную грудь, зажигает под хит Monatik «Love It Ритм».
«Гуляй душа моя. Настроение — рижский бальзам», — подписала видео певица.
И хоть Вера указала причину своего веселого настроения — известный алкогольный напиток, она не раз говорила в интервью, что ведет здоровый образ жизни и практически не употребляет алкоголь.
Подписчики неоднозначно отреагировали на горячее видео певицы и оставили множество как позитивных, так и негативных комментариев.
«Я Восточная женщина сами знаете у нас более строже. Но я вижу красивую, сияющую девушку. Вы такая гармоничная сама собой и не вижу никакой пошлости. Просто красота и гармония!!!», «Вера вы лучше всех, вы божественны. Продолжайте в такой же манере!», «Несколько раз смотрю и не могу налюбоваться вами. Вы нереальная. От этого видео и настроение сразу стало другое. Любви вам, счастья, всего самого лучшего, заслуживает женщина, которая дарит столько приятных эмоций», — восхищаются одни поклонники.
Другие обрушились на Веру с критикой. «Я была о тебе лучшего мнения», «Панталоны в моде?» «Вера, ты же знаешь, что ты красивая, но зачем себя выставлять в панталонах, оголяться чересчур?» «Зачем я выкинула бабушкины комбинации с кружевами», «Вера классная. Наряд нет», «Платье забыла?» — пишут они в комментариях.
Ранее Вера Брежнева показала редкое фото с мужем Константином Меладзе. На снимке пара позирует в объятиях друг друга.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что экс-коллега Брежневой по группе «ВИА-Гра» Альбина Джанабаева ушла от Меладзе.
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