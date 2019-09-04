Зеленский определился с наказанием за незаконную добычу янтаря

Украина

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект № 2059 об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря и перемещение его через границу.

Глава государства определил законопроект как неотложный.

За незаконную добычу предлагается наказание в виде штрафа от 700 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишения свободы на аналогичный срок.

За продажу, приобретение или хранение незаконно добытого янтаря президент предлагает наказывать штрафом от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы от 3 до 6 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В случае, если в незаконной добыче, продаже, приобретении или хранении участвовала группа лиц, или же преступление было совершено повторно, тогда наказание предлагается в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал уволить глав Управлений Нацполиции в Житомирской области и СБУ сразу в трех регионах — Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Поводом стало неудовлетворительное противодействие незаконной добыче янтаря на Полесье.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент поручил правительству и парламенту разработать и принять закон о добыче янтаря до 1 декабря 2019 года.

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