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Шоу-бизнес

«Когда тебя обошел стороной катафалк»: бывший муж Собчак показал веселый танец (видео)

10:59 15 сентября 2019 387
Виторган и Собчак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Бывший муж российской телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган весело станцевал на банкете после ее свадьбы с Константином Богомоловым.

Видео зажигательного танца появилось на странице актера в Instagram. «Танцуй пока… пока еще не уже», — подписал он ролик.

Где именно развлекался Максим, не уточняется, но его танец так понравился всем людям на банкете, что они начали снимать актера на телефоны.

Подписчиков Виторгана танец спровоцировал на забавные комментарии. «То самое чувство, когда тебя обошел стороной катафалк!», — шутят они, намекая на поездку Собчак и Богомолова в «свадебном» катафалке.

Виторган

Собчак

«Богомолов нервно курит. Макс порода! Масть!», «Ой, да ладно, неизвестно кому ещё повезло, Бог миловал», «А кто бы не плясал? Из обморока вышел, думаю без потерь. Эстафету передал», — упражняются комментаторы в злословии.

Кстати, Виторган на свадьбу бывшей супруги не пришел. Он провел день с их сынишкой Платоном.

Напомним, что Собчак не просто вышла замуж, а и впервые в жизни венчалась.

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