24.65 / 24.93 27.16 / 27.60
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Свадьба Собчак и Богомолова: видеотрансляция

19:07 13 сентября 2019 303
Собчак и Богомолов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В пятницу, 13 сентября, в Москве стали мужем и женой Ксения Собчак и Константин Богомолов — одна из самых скандальных российских пар.

Видеотрансляцию свадьбы ведут сразу несколько каналов. Говорят, так молодожены оплачивают торжество. «ФАКТЫ» предлагают вам посмотреть, как празднуют свадьбу Собчак и Богомолов.

Влюбленные заключили брак в Грибоедовском загсе Москвы, для росписи невеста выбрала платье Christos Costarellos. Уехали новобрачные на черном катафалке.

Потом молодожены возложили цветы к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве и отправились на карете венчаться.

Собчак

Собчак

Для венчания Ксения выбрала платье Edem Couture. Само венчание прошло в храме «Большое Вознесение» на Большой Никитской.

Собчак

После этого Собчак и Богомолов пригласили 300 людей (друзей, родных) на свадебное торжество. Гости получили список того, что молодожены хотели бы получить в подарок.

Напомним, что свадьбу обещали в готическом стиле — с красными скатертями и черной посудой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер