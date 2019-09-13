Свадьба Собчак и Богомолова: видеотрансляция

Шоу-бизнес

В пятницу, 13 сентября, в Москве стали мужем и женой Ксения Собчак и Константин Богомолов — одна из самых скандальных российских пар.

Видеотрансляцию свадьбы ведут сразу несколько каналов. Говорят, так молодожены оплачивают торжество. «ФАКТЫ» предлагают вам посмотреть, как празднуют свадьбу Собчак и Богомолов.

Влюбленные заключили брак в Грибоедовском загсе Москвы, для росписи невеста выбрала платье Christos Costarellos. Уехали новобрачные на черном катафалке.

Потом молодожены возложили цветы к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве и отправились на карете венчаться.

Для венчания Ксения выбрала платье Edem Couture. Само венчание прошло в храме «Большое Вознесение» на Большой Никитской.

После этого Собчак и Богомолов пригласили 300 людей (друзей, родных) на свадебное торжество. Гости получили список того, что молодожены хотели бы получить в подарок.

Напомним, что свадьбу обещали в готическом стиле — с красными скатертями и черной посудой.

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