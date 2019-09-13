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Катафалк сменили на карету: Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались в церкви (фото, видео)

После росписи в Грибоедовском ЗАГСе Москвы Ксения Собчак и Константин Богомолов, прибывшие на церемонию на катафалке, отправились в церковь. По дороге они пересели с черного катафалка на отрытую карету с четырьмя лошадьми. Невеста также сменила платье — она предстала в закрытом классическом наряде, голову покрыла кружевной фатой.

Церемония венчания проходила в Храме Большого Вознесения у Никитских ворот. Венец над головой невесты держал ее коллега, телеведущий Андрей Малахов. В храме присутствовали только самые близкие пары.

После венчания молодожены и звездные гости отправились отмечать свадьбу в Музей Москвы. На торжество приглашено около 300 гостей, среди них Земфира, Рената Литвинова, бывшая жена Шнура Матильда и многие другие. Ведущим мероприятия будет Игорь Верник.

Напомним, свадьба Собчак и Богомолова проходит в готическом стиле. В ресторане столы накрыты красными скатертями, угощения подают на черной посуде.

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