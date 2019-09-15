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Происшествия

Под Симферополем крымчан атакуют волки: есть пострадавшие

14:38 15 сентября 2019 112
волк
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 14 сентября, в оккупированном Крыму волк напал на людей. ЧП произошло в Симферопольском районе. Ранее в В Бердянском районе Запорожской области волк искусал двух женщин и мужчину.

Как сообщает «Соцпортал», хищник напал на людей в районе села Привольное и села Перевальное Симферопольского района. В результате происшествия троих пострадавших госпитализировали.

По данным агенства, волк был уничтожен егерями. Животное передали на экспертизу специалистам по ветеринарии, для взятия проб на возможное заражение бешенством

Также сообщается, что за последние 25 лет в Крыму поголовье волков выросло в десятки раз. Сейчас на полуострове насчитывается около 300 волков. Несмотря на регулярные отстрелы, популяция продолжает расти, причем не только в степной, но и в горной части Крыма.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в российском Челябинске, где в парк вывели погулять одомашненного волка. Почувствовав свободу, хищник набросился на гулявшего поблизости ребенка.

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