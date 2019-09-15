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На Донбассе погиб боец ВСУ: названо имя героя
На Донбассе погиб боец из Тернопольской области, уроженец села Увисла Михаил Цимбалистый. О гибели земляка на фронте сообщил Хоростковский горсовет Тернопольской области.
15−16 сентября в Хоростковской территориальной общине объявлен траур. В госучреждениях будут приспущены государственные флаги с черной лентой. В 17.30 в Хоросткове состоится прощание с героем.
Похороны запланированы на 16 сентября в Тернополе. Погибшего воина похоронят на Микулинецком кладбище в областном центре.
Напомним, в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что 13 сентября в районе ООС один боец при выполнении боевой задачи получил смертельные ранения. Подробностей командование ООС не сообщало. А тем временем на Донбассе враг продолжает обстреливать позиции украинских военных.
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