Украина

На Донбассе погиб боец ВСУ: названо имя героя

На Донбассе погиб боец из Тернопольской области, уроженец села Увисла Михаил Цимбалистый. О гибели земляка на фронте сообщил Хоростковский горсовет Тернопольской области.

15−16 сентября в Хоростковской территориальной общине объявлен траур. В госучреждениях будут приспущены государственные флаги с черной лентой. В 17.30 в Хоросткове состоится прощание с героем.

Похороны запланированы на 16 сентября в Тернополе. Погибшего воина похоронят на Микулинецком кладбище в областном центре.

Напомним, в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что 13 сентября в районе ООС один боец при выполнении боевой задачи получил смертельные ранения. Подробностей командование ООС не сообщало. А тем временем на Донбассе враг продолжает обстреливать позиции украинских военных.

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