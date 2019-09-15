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Рост доллара и минимальной зарплаты: что предложил Кабмин в госбюджете-2020
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о государственном бюджете на следующий год. Бюджет-2020 будет дефицитным, но планируется сократить показатель до 2,09%.
Доходы госбюджета составят 1,079 трлн гривен. Минимальная зарплата в 2020 году в очередной раз повысится. Ожидается, что с 1 января зарплатный минимум вырастет на 550 грн до 4723 гривен.
Проект госбюджета-2020 считали, отталкиваясь от курса 28,2 грн/доллар. Такое соотношение было указано в майском макропрогнозе и оттуда перешло в главную финансовую смету страны.
Кроме повышения расходов на оплату труда (из-за повышения минимальной зарплаты), в бюджете заложены повышенные расходы на сферу безопасности и обороны — 245,8 млрд грн. Как будут распределены эти деньги, станет понятно ко второму чтению бюджета.
Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что 2020 год будет последним, когда бюджеты утверждаются на год. С 2021 года планируется перейти к бюджетному планированию на три года.
Напомним, налоговики придумали новые способы пополнения бюджета в 2020 году. А «ФАКТЫ» выяснили, как с нового года изменится размер пенсий.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!