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Деньги

Рост доллара и минимальной зарплаты: что предложил Кабмин в госбюджете-2020

17:51 15 сентября 2019 531
деньги
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о государственном бюджете на следующий год. Бюджет-2020 будет дефицитным, но планируется сократить показатель до 2,09%.

Доходы госбюджета составят 1,079 трлн гривен. Минимальная зарплата в 2020 году в очередной раз повысится. Ожидается, что с 1 января зарплатный минимум вырастет на 550 грн до 4723 гривен.

Проект госбюджета-2020 считали, отталкиваясь от курса 28,2 грн/доллар. Такое соотношение было указано в майском макропрогнозе и оттуда перешло в главную финансовую смету страны.

Кроме повышения расходов на оплату труда (из-за повышения минимальной зарплаты), в бюджете заложены повышенные расходы на сферу безопасности и обороны — 245,8 млрд грн. Как будут распределены эти деньги, станет понятно ко второму чтению бюджета.

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что 2020 год будет последним, когда бюджеты утверждаются на год. С 2021 года планируется перейти к бюджетному планированию на три года.

Напомним, налоговики придумали новые способы пополнения бюджета в 2020 году. А «ФАКТЫ» выяснили, как с нового года изменится размер пенсий.

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