24.67 / 24.93 27.19 / 27.61
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: возле пгт Макаров погибли четыре человека

23:20 15 сентября 2019 10
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области возле районного центра Макаров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 4 человека.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека», — сказано в сообщении.

Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Других деталей смертельного ДТП пока неизвестно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 13 сентября, около 20:00 на 51-м километре Житомирской трассы произошло массовое ДТП с участием внедорожника и трех легковушек. По словам очевидцев, Volkswagen Touareg, двигаясь в сторону Житомира, столкнулся с Citroen Mazda 6 и Toyota Camry. В результате мощного удара пострадали пассажиры внедорожника — две женщины 33 и 35 лет, а также трех- и четырехлетние мальчики.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер