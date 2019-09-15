Смертельное ДТП под Киевом: возле пгт Макаров погибли четыре человека

Происшествия

В Киевской области возле районного центра Макаров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 4 человека.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека», — сказано в сообщении.

Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Других деталей смертельного ДТП пока неизвестно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 13 сентября, около 20:00 на 51-м километре Житомирской трассы произошло массовое ДТП с участием внедорожника и трех легковушек. По словам очевидцев, Volkswagen Touareg, двигаясь в сторону Житомира, столкнулся с Citroen Mazda 6 и Toyota Camry. В результате мощного удара пострадали пассажиры внедорожника — две женщины 33 и 35 лет, а также трех- и четырехлетние мальчики.

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