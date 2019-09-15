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Смертельное ДТП под Киевом: возле пгт Макаров погибли четыре человека
В Киевской области возле районного центра Макаров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 4 человека.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека», — сказано в сообщении.
Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.
Других деталей смертельного ДТП пока неизвестно.
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