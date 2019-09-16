Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака

Понедельник, 16 сентября, — прекрасный день для новых начинаний и интересных знакомств.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен

Дети удивят вас понимаем. На работе ждет серьезный разговор с коллегами.

Телец

Любимый человек удивит равнодушием. Не рекомендуется делать дорогие покупки.

Близнецы

Близнецам придется держаться в тени, чтобы избежать конфликтов.

Рак

На работе следует воздержаться от закулисных интриг. Дома ждет сюрприз.

Лев

Звезды обещают получение внеплановой премии, приезд любимого родственника или возвращение бывшего партнера.

Дева

Не желательно что-то менять в личной судьбе. Вечером возможна ссора с соседями.

Весы

Посвятите день домашним делам, заботе о своем здоровье или покупке одежды.

Скорпион

Плохой день для проведения переговоров и собеседований. А вот для свиданий — прекрасный.

Стрелец

Звезды прогнозируют, что может поступить заманчивое предложение, обещающее высокий доход.

Козерог

Сегодня не стоит перегружать свой организм высокой интеллектуальной или физической нагрузкой.

Водолей

День обещает пройти ровно и достаточно позитивно, но вы все время будете хотеть спать.

Рыбы

Если вы работаете с деньгами или важными документами, то сегодня следует многократно перестраховываться и не отвлекаться на разговоры с коллегами.

Удачного вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали брачный гороскоп для всех знаков Зодиака.

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