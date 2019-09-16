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Михаил Давыдов, хирург-онколог онкологического центра имени Блохина в Москве, где в 2015 году проходила лечение певица Жанна Фриске, прокомментировал сообщения журналистов о том, что певица и борющаяся с четвертой стадией рака мозга актриса Анастасия Заворотнюк пострадали от процедуры экстракорпорального оплодотворения, так называемого ЭКО. Об этом пишет российское издание National news.

Ранее СМИ сообщили, что именно ЭКО запустило опухоль мозга у 48-летней актрисы. Мать двоих взрослых детей Анастасия Заворотнюк и ее нынешний супруг Петр Чернышев, в браке с которым женщина живет чуть более десяти лет, захотели завести общего малыша. Однако забеременеть естественным путем актрисе не удалось. Тогда семья решилась на процедуру ЭКО, от которой врачи долго уговаривали Заворотнюк отказаться.

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Аналогичная история в 2015 году произошла с Жанной Фриске. Певица скончалась от раковой опухоли в мозгу незадолго после ЭКО и родов. У Жанны остался сын Платон, которого сейчас воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.

По словам Давыдова, связь ЭКО и заболеваниями знаменитостей никак, кроме как «домыслами», назвать нельзя.

«По всем данным всемирных организаций, никакой прямой связи между процедурой экстракорпорального оплодотворения и онкологическими заболеваниями не выявлено. Поэтому я никак, кроме как „совпадением“, это назвать не могу», — пояснил врач.

Тем не менее, поклонники считают последнюю беременность Анастасии Заворотнюк роковой. Многие гадают, для чего женщина, уже воспитавшая двоих детей, решилась на рискованный шаг и в 47 лет сознательно стала «позднородящей» матерью.

Психолог-сексолог Елена Галимская утверждает, что разбираться в мотивах с профессиональной точки зрения можно долго. Большинство современных женщин понимают, что научно-технический прогресс и возможности медицины дарят им хорошие условия для того, чтобы рожать после сорока. Что касается Анастасии Заворотнюк, их пара с фигуристом Петром Чернышевым долго грезила об общем малыше.

«Сегодня более свободное отношение к браку. Когда брак становится не чем-то „стабильным“. Существуют повторные браки, и в повторных браках люди тоже хотят иметь общих детей», — констатировала Галимская.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга. Позже стало известно, что ее ввели в медикаментозный сон, который затем перешел в глубокую кому.

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